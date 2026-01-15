Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 10:39

Транспорт

Hyundai принял решение не выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге

Фото: depositphotos/ricochet69

Корейская Hyundai Motor Company отказалась от права обратного выкупа своих бывших активов до установленного дедлайна, истекающего 31 января 2026 года. Об этом "Газете.ру" сообщили два информированных источника в российском автобизнесе.

Речь идет о двух производственных площадках в Сестрорецке и Каменке, а также о бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах. С января эти активы принадлежат российскому холдингу "АГР" и, как отмечается в материале, окончательно останутся у нового владельца.

Информацию об отказе Hyundai от выкупа завода в Санкт-Петербурге подтвердил бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

"Да, (активы Hyundai. – Прим. ред.) остаются за "АГР", – указал он.

Также издание уточнило, что в представительстве Hyundai и компании "АГР" оставили без ответа передачу прав владения бывшим заводом. В Минпромторге России также не стали комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге в 2026 году начнется производство автомобилей. Предприятие не функционирует с 2015 года, однако спустя более 10 лет запланировано его "переформатирование".

"Деньги 24": продажи автомобилей сократились на 16% в России в 2025 году

Читайте также


бизнестранспортавто

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика