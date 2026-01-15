Hyundai принял решение не выкупать свой бывший завод в Санкт-Петербурге

Фото: depositphotos/ricochet69

Корейская Hyundai Motor Company отказалась от права обратного выкупа своих бывших активов до установленного дедлайна, истекающего 31 января 2026 года. Об этом "Газете.ру" сообщили два информированных источника в российском автобизнесе.

Речь идет о двух производственных площадках в Сестрорецке и Каменке, а также о бывшем заводе General Motors (GM) в Шушарах. С января эти активы принадлежат российскому холдингу "АГР" и, как отмечается в материале, окончательно останутся у нового владельца.

Информацию об отказе Hyundai от выкупа завода в Санкт-Петербурге подтвердил бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

"Да, (активы Hyundai. – Прим. ред.) остаются за "АГР", – указал он.

Также издание уточнило, что в представительстве Hyundai и компании "АГР" оставили без ответа передачу прав владения бывшим заводом. В Минпромторге России также не стали комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге в 2026 году начнется производство автомобилей. Предприятие не функционирует с 2015 года, однако спустя более 10 лет запланировано его "переформатирование".

