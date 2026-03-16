Новости

Новости

16 марта, 15:11

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек находится в состоянии средней тяжести

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Сотрудники больницы имени Блохина, в которой блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) диагностировали рак желудка, определили, что она находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы, где рассматривается дело блогера.

Данные о состоянии блогера в ходе судебного заседания озвучила прокурор Наталья Кузьмина.

О болезни Лерчек стало известно после того, как она родила четвертого ребенка. Отцом ребенка является ее жених Луис Сквиччиарини. Тогда сообщалось, что у нее выявили раковые клетки и метастазы в легких. Позднее Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Утверждалось, что после первого курса химиотерапии Чекалина начала проходить лучевую терапию. Более того, ей провели операцию и удалили новообразование в позвонках. В свою очередь, бывший муж Чекалиной Артем рассказал, что их общие дети в настоящее время живут с ним. Кроме того, они знают про онкологическое заболевание матери.

Чекалины обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Суд отправил бывших супругов под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался в неуплате налогов.

Адвокаты блогера Лерчек попросили приостановить процесс до выздоровления их подзащитной

