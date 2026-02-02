Полиция Петербурга третий день ищет пропавшего 9-летнего мальчика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге уже третий день продолжаются поиски 9-летнего мальчика, который ушел из дома в Красносельском районе 30 января. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

В мероприятиях задействованы сотрудники полиции и поисковые отряды "Лиза Алерт". Волонтерский поиск ведется в информационном режиме: распространение ориентировок, сбор и анализ сведений и так далее. В свою очередь, следователи осматривают камеры видеонаблюдения, проверяют все версии произошедшего.

Ребенок ушел из дома на Красносельском шоссе 30 января около 14:00. Он был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.

