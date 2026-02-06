Ученик лицея открыл стрельбу и ранил преподавателя в Баку

Фото: РИА Новости/Sputnik/Мурад Оруджев

Ученик частого лицея "Идрак" в Баку открыл стрельбу из огнестрельного оружия и ранил преподавательницу. Об этом сообщает агентство APA.

По данным МВД Азербайджана, десятиклассник пришел в образовательное учреждение с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу. Полицейские задержали школьника и изъяли оружие. По факту случившегося проводится расследование.

Пострадавшей оказалась учительница математики Шахла Камилова. После стрельбы она находится в тяжелом состоянии, заявили РИА Новости в Клиническом медицинском центре города.

В разговоре с агентством одноклассник стрелявшего уточнил, что у нападавшего был конфликт с преподавателями.

"Он был послушный и умный. Никаких психических проблем у него не было", – добавил он.

