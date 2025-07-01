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01 июля, 23:07

Происшествия

В Азербайджане арестованы 8 россиян по делу о транзите наркотиков

Фото: телеграм-канал Report RU

Восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, арестовали на 4 месяца. Об этом сообщает APA.

Граждан РФ задержали в Баку, их обвиняют в киберпреступлениях и продаже наркотических веществ через Сеть. На фото из зала суда на лицах арестованных россиян видны кровоподтеки.

Ранее правоохранительные органы Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". В результате были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ситуация с задержанием журналистов не соответствует духу и характеру российско-азербайджанских отношений. Поэтому Москва рассчитывает на их освобождение.

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