Захарова заявила, что РФ разъяснила Азербайджану ситуацию с задержаниями на Урале

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Временный поверенный в делах России разъяснил МИД Азербайджана ситуацию с задержаниями в Екатеринбурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах российского посольства Петра Волковых из-за задержаний на Урале подозреваемых в нескольких убийствах.

"Данную ситуацию уже прокомментировало следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области", – цитирует Захарову РИА Новости.

Как отметила дипломат, в рамках расследования уголовных дел правоохранительные органы провели задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана.

По ее словам, временный поверенный в делах России заверил, что ситуация находится под контролем.

По данным СК РФ по Свердловской области, участники преступной группы причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

"Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств", – указало ведомство.

По данному факту были заведены уголовные дела по п.п. "ж", "з" части 2 статьи 105 УК, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму", "Покушение на убийство по найму").

Ранее МИД РФ выразил чрезвычайному и полномочному послу Германии в России Александеру Ламбсдорффу решительный протест на фоне давления на российские СМИ в ФРГ из-за ситуации с семьей главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергея Феоктистова, в квартиру которых в начале июня пришла немецкая полиция. Правоохранители забрали паспорта у жены журналиста и его дочери.

Берлин предписал мужчине выехать из страны до 19 августа, однако 6 июня его не выпустили с рейса. Феоктистов заявлял, что правоохранители отобрали документы у членов его семьи якобы по причине того, что они могут скрыться.

