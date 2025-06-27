МИД РФ выразил послу ФРГ протест из-за давления на СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

МИД РФ выразил решительный протест чрезвычайному и полномочному послу Германии в России Александеру Ламбсдорффу на фоне давления на российские СМИ в ФРГ. Об этом указывается на сайте ведомства.

"Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность", – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД обратил внимание на то, что после таких недружественных действий Берлина Москва даст ответ.

Посол ФРГ прибыл в здание МИД днем 27 июня, однако вскоре вышел оттуда за переводчиком. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова объяснила, что это произошло из-за его незнания русского языка.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц указывал, что пока не может прокомментировать вызов посла, так как не знает причины. Захарова предположила, что немецкие дипломаты не смогли перевести Мерцу информацию о том, что Ламбсдорфф был вызван из-за "третирования в Германии российских журналистов".

В начале июня полиция ФРГ пришла в квартиру семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергея Феоктистова. Правоохранители забрали паспорта у жены журналиста и его дочери.

Власти Германии предписали мужчине выехать из страны до 19 августа, но 6 июня его не выпустили с рейса. Феоктистов заявлял, что правоохранители отобрали документы у членов его семьи якобы по причине того, что они могут скрыться.

Захарова заявляла, что немецкая сторона игнорирует призывы прекратить "произвол в отношении журналистов и вернуться к добросовестному соблюдению обязательств в области защиты медиасвобод".

