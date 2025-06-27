Посол Германии Ламбсдорф вызван в МИД России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф посетит российский МИД в пятницу, 27 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что дипломату объявят о мерах, которые примет российская сторона в ответ на преследование журналистов.

Речь идет о сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня". В начале июня немецкая полиция пришла в квартиру семьи главы представительства холдинга в Берлине Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у супруги журналиста и его малолетней дочери. Власти предписали мужчине покинуть страну до 19 августа, но 6 июня не выпустили с рейса.

Феоктистов отмечал, что полицейские забрали документы членов его семьи под предлогом, что они якобы могут скрыться.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на преследование главы представительства медиагруппы. По ее словам, ответ будет дан и за преследование корреспондентов Первого канала.

Она подчеркивала, что призывы в адрес Берлина прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению обязательств в области защиты медиасвобод упорно игнорируются.