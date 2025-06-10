Полиция ФРГ изъяла паспорта у семьи главы "России сегодня" Феоктистова

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Немецкая полиция пришла в квартиру семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергея Феоктистова, расположенной в Берлине, и изъяла паспорта у его супруги и 7-летней дочери. Об этом РИА Новости рассказал сам Феоктистов.

В пятницу, 6 июня, его не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее ему предписали покинуть страну до 19 августа. По словам собеседника агентства, полицейские забрали документы жены и дочери под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить данное распоряжение.

При этом, уточнил Феоктистов, в похожих случаях с другими российскими журналистами паспорта не забирали.

Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев. По его словам, изъятие документов у семьи Феоктистова говорит о том, что ФРГ "скатывается в колею к войне с Россией".

Россия видит четкую линию в Европе на притеснение журналистов всевозможными способами, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что СМИ из России не дают вещать на Западе. Москва будет реагировать на это наилучшим для нее образом, подчеркнул Песков.