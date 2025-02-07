Захарова заявила об ответных мерах в случае эскалации в вопросе СМИ во Франции

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Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае, если Франция продолжит эскалацию в вопросе СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, заявления Парижа о якобы актах притеснения и небезопасном положении французских журналистов в России отражают "традиционную для западного мейнстрима меланхолию".

"Все это очередная наглая ложь. 33 сотрудника девяти французских СМИ, постоянно работающие в России, прекрасно чувствуют себя в Москве", – сказала Захарова, добавив, что в РФ никто не ограничивает участие иностранных журналистов в пресс-мероприятиях, не лишает аккредитаций и не арестовывает их банковские счета.

Как стало известно ранее, МИД Франции планирует пересмотреть порядок аккредитации российских журналистов. Официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан заявил, что представителям СМИ из России предоставляется аккредитация на один год. В связи с этим он указал на необходимость корректировки соответствующих условий.

До этого Захарова также ответила на письмо главного редактора французской газеты Le Monde, в котором он просил объяснить лишение постоянной аккредитации корреспондента издания Бенжамена Кенеля в Москве. Тогда дипломат отметила, что Москва аккредитует журналиста при условии, что проблема с выдачей виз российским представителям СМИ во Франции будет разрешена.

Дипломат напомнила, что страна уже дважды не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что отказ Франции выдать визы журналистам из России – это проявление дискриминации.