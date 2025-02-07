МВД возбудило дело по жалобе журналистки о толкнувшем ее британском дипломате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после обращения внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, которая пострадала, пытаясь взять интервью у приехавших в Россию британских дипломатов, сообщила пресс-служба МВД России.

В полицию поступило заявление журналистки, которая утверждала, что вела фото- и видеосъемку в соответствии с редакционным заданием, намереваясь взять интервью у прибывших в Москву дипломатов Великобритании. По предварительной информации, сотрудник посольства страны в России толкнул девушку, из-за чего она потеряла равновесие. Инцидент произошел на территории аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева.

Расследование по факту этого происшествия ведется по статье "Побои". Сотрудники полиции направили запрос в дипломатическое ведомство, попросив передать сведения о личности возможного нарушителя, в том числе указать его текущий дипломатический статус. Кроме того, правоохранители предложили объяснить детали случившегося. Однако посольство проигнорировало это обращение.

Ранее сообщалось, что участником этого инцидента был советник-посланник посольства Британии в России Томас Додд. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что его поведение оказывает нынешнее состояние британского общества. По ее словам, такое отношение Великобритании проявляется ко всему, к свободе слова и плюрализму СМИ в том числе.

