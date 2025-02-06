Захарова: Москва ответит на высылку дипломата из Лондона

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Москва отреагирует на решение Лондона выслать российского дипломата, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Будет дан ответ", – цитирует ее ТАСС.

Ранее британское внешнеполитическое ведомство лишило российского дипломата аккредитации. При этом, как сказано в заявлении, это стало ответом на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в России.

В конце ноября прошлого года второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор был лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию.

Прайор был направлен в Москву, чтобы сменить на должности прикрытия одного из шести британских разведчиков, которые были высланы из России еще в августе.

По данным ФСБ, дипломат проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России.