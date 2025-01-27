Посол Молдавии вызван в российский МИД

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Посол Молдавии Лилиан Дарий вызван в российский МИД, где ему заявлен протест, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Решительный протест был заявлен молдавской стороне из-за высказываний одной из политических партий страны с обвинениями в адрес российского посла. Кроме того, неназванный представитель партии призывал выслать посла РФ из Кишинева и ограничить работу посольства.

"К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами <...> этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – говорится в публикации дипведомства.

Кроме того, послу Молдавии заявлен протест из-за публикации Кишиневом конфиденциальной ноты российского посольства по вопросам поставок газа. Москва рассматривает этот случай как недружественный шаг, который лишь подрывает доверие к дипломатии Молдавии, а также ставит под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Россия рассматривает вариант закупки газа на европейских спотовых рынках.

Но президент Молдавии Майя Санду называла гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными, заявив, что они нарушают международные санкции.

