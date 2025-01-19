19 января, 18:55Политика
Санду заявила, что Молдавия попросит Запад помочь ПМР после вывода миротворцев РФ
Фото: РИА Новости/Родион Прока
Молдавия попросит Запад помочь Приднестровью, но с условием вывода российских миротворцев и замены их на гражданскую миссию ООН или Евросоюза. Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду в интервью журналисту Натану Гарштя, сообщает ТАСС.
Санду отметила важность международной поддержки в решении приднестровского конфликта, а также указала на сложность нынешней ситуации и необходимость решения вопросов, связанных с безопасностью и гумпомощью для жителей региона.
Миротворцы РФ введены в зону вооруженного конфликта после подписания с Модавией 21 июля 1992 года соглашения о мирном урегулировании приднестровской проблемы. В данный момент российские военные поддерживают мир в регионе совместно с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.
Ранее в ПМР начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" приостановила поставки энергоресурса в Молдавию из-за нарушения контракта со стороны республики и отказа урегулировать долги.
В России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия со стороны Молдавии.
Также глава ПМР Вадим Красносельский попросил президента Санду не мешать поставкам российского газа.