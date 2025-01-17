Глава Приднестровья попросил Санду не мешать поставкам российского газа

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Глава Приднестровья Вадим Красносельский попросил президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам российского газа, сообщает RT.

Политик отметил, что молдавские должностные лица сопротивляются поставкам "жизненно важного энергоресурса". По его словам, они хотят еще больше усугубить кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Красносельский обратился к Санду и попросил сделать все от нее зависящее, сдержать данное ею слово, а также пропустить российский газ в Приднестровье.

Российская компания "Газпром" приостановила поставки газа в Молдавию с 1 января в связи с нарушениями контракта со стороны республики и отказа урегулировать задолженности. Спустя время в Приднестровье начались веерные отключения электричества, а затем более 120 населенных пунктов полностью отключили от газа.

Посольство РФ в Молдавии обвинило Украину в отказе транзита газа через свою территорию и в создании энергетического кризиса в ПМР.

В России заявили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия со стороны Молдавии.