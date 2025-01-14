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Антироссийская политика молдавских властей может привести к тому, что это государство перестанет существовать. Об этом помощник президента России Николай Патрушев заявил в интервью изданию "Комсомольская правда".

В качестве примера политик указал Украину, где "неонацизм и русофобия привели страну к краху" еще задолго до начала СВО. Патрушев отметил, что в рамках глобальных интересов России главным приоритетом страны является защита и благополучие российских граждан и соотечественников по всему миру.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством блокировку Кишиневом поставок энергии в Приднестровье. Она считает, что такая ситуация сложилась из-за действий Запада, который пропагандирует неонацизм под предлогом решения геополитических вопросов.

Позже министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой сказал, что больше не будет комментировать слова Захаровой, поскольку та якобы не представляет дипломатию, а любое обвинение с ее стороны против Молдавии является "элементом пропаганды". Российский дипломат на это ответила, что представляет основанную на правде дипломатию, а за каждым ее заявлением по ситуации в республике стоят факты, цифры и прямые цитаты.