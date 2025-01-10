Режим ЧП продлен в Приднестровье из-за неопределенности с поставками газа

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Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил указ президента Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного экономического положения, следует из телеграм-канала парламента.

ЧП будет действовать до 8 февраля из-за того, что с 1 января 2025 года в Приднестровье прекращены поставки газа, пояснили в совете.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, уже через несколько дней 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

Посольство России в Молдавии обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

Диппредставительство также отметило, что провластные СМИ Молдавии и Украины пытаются подорвать доверие к России, перекладывая ответственность за энергокризис в Приднестровье на российскую сторону.

