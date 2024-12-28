Премьер Молдавии: страна не признает долг перед "Газпромом" за топливо

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молдавский премьер Дорин Речан подтвердил, что правительство республики не признает задолженность перед российской компанией "Газпром" за поставленное топливо после решения холдинга ограничить поставки газа до нуля кубометров в сутки. Заявление политика опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Речана, молдавское правительство осуждает такую репрессивную тактику и сообщает, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые оказались недействительными после международного аудита.

"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию с 08:00 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.