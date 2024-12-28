"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию с 1 января

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Компания "Газпром" ограничит с 1 января 2025 года поставки газа в Молдавию до нуля из-за нарушений контракта молдавской стороной и отказа урегулировать задолженность. Об этом пресс-служба российского холдинга сообщила в телеграм-канале.

"Газпром" введет ограничение поставок 1 января с 08:00 по московскому времени. Оно будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит АО "Молдовагаз" об ином, говорится в публикации.

Ранее республика ввела чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по территории Украины. ЧП действует 60 дней, начиная с 16 декабря.