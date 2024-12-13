Молдавия вводит ЧП с 16 декабря

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Молдавия вводит чрезвычайное положение из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по территории Украины. Об этом со ссылкой на документ, одобренный парламентом страны, пишет РИА Новости.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года", – указано в документе.

Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям в этот период будет уполномочена издавать распоряжения, которые будут обязательны к исполнению правительственными учреждениями и экономическими агентами.

Кроме того, парламент Молдавии решил обсудить вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, выдвинутый оппозицией из-за энергетического кризиса.

Ранее в ЕС заявили о готовности отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину. Так, страны Евросоюза якобы хорошо подготовились к завершению контракта между Москвой и Киевом, который истекает в конце 2024 года. Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что не планируют его продлевать.

