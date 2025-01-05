Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в решении вопросов закупки газа

Фото: depositphotos/63ru78

Приднестровье приняло решение отказаться от помощи Молдавии в вопросе закупки газа. Страна ожидает возобновления поставок от "Газпрома", заявил врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью телеканалу Pro TV.

Как он отметил, Тирасполь обосновал свой отказ надеждой на восстановление поставок газа от "Газпрома".

По словам Чебана, если поставки не возобновятся, что Приднестровье рассмотрит закупку газа на фондовых рынках, что несет в себе дополнительные расходы.

"Другого решения нет", – добавил он.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 08:00 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

