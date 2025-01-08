Захарова назвала издевательством блокировку Кишиневом поставок энергии в Приднестровье

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Блокировка Кишиневом поставок энергии в Приднестровье является издевательством, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По мнению дипломата, нынешняя ситуация сложилась из-за действий Запад, который пропагандирует неонацизм под предлогом решения геополитических вопросов.

"От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. <...>Это выживание, причем в двух смыслах. Для одних это выживание других из их пространства, а для других – выживание как возможность просто выжить", – сказала она в эфире радио Sputnik.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а 6-го числа глава правительства ПМР Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

