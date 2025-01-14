Захарова отреагировала на отказ МИД Молдавии комментировать ее заявления

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ главы МИД Молдавии Михая Попшоя комментировать ее высказывания.

Попшой подчеркнул, что больше не будет комментировать слова Захаровой, заявив, что она якобы не представляет дипломатию, а любое обвинение с ее стороны против Молдавии является лишь "элементом пропаганды".

Представитель МИД РФ в ответ на это заявила, что представляет не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. Так, за каждым ее заявлением по ситуации в Молдавии стоят факты, цифры и прямые цитаты.

"Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что каждый ее комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику Кишинева. Она призвала правительство Молдавии прекратить антироссийскую риторику, состоящую из лжи и ненависти.

Ранее Захарова назвала издевательством блокировку Кишиневом поставок энергии в Приднестровье. По мнению дипломата, нынешняя ситуация сложилась из-за действий Запада, который пропагандирует неонацизм под предлогом решения геополитических вопросов.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

Поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а 6-го числа глава правительства ПМР Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.