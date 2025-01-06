МИД Молдавии вызвал представителя посольства РФ из-за заявлений об энергокризисе

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МИД Молдавии вызвал представителя посольства РФ для объяснений после заявлений, сделанных по поводу ситуации с энергокризисом в Приднестровье. Об этом сообщила в телеграм-канале ведомства его пресс-секретарь Татьяна Барак.

По ее словам, высказывания представителя посольства РФ негативно отражаются на отношениях Кишинева и Москвы, а также усложняют ситуацию в регионе.

Посольство России в Молдавии ранее обвинило Украину в отказе в транзите газа из РФ через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

Диппредставительство также отметило, что провластные СМИ Молдавии и Украины пытаются подорвать доверие к России, перекладывая ответственность за энергокризис в Приднестровье на российскую сторону.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг. Ограничение будет действовать, пока холдинг письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а 6-го числа глава правительства ПМР Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

