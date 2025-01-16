Песков заявил о готовности РФ оказывать Приднестровью помощь в вопросах газа

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Россия готова оказывать Приднестровью помощь в вопросах газа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что РФ рассматривает возможность закупки газа на европейских спотовых рынках, чтобы возобновить газоснабжение Приднестровья.

"Должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования – со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", – добавил Песков.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, уже через несколько дней 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

Посольство России в Молдавии обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.