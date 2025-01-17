Глава "Молдовагаза" признал исторический долг перед "Газпромом"

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Компания "Молдовагаз" признает исторический долг перед российским "Газпромом" на 709 миллионов долларов, сообщил молдавскому телеканалу TV8 исполняющий обязанности председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов", – пояснил он.

Чебан отметил, что коммерчески "Газпром" имеет право требовать выплаты данного долга, который относится к периодам 1990-х, 2000-х и 2010–2014 годов. Однако по текущим платежам задолженности перед российской компанией у "Молдовагаза" нет с 2016 года, подчеркнул он.

По его словам, вопрос урегулирования долгов должен решаться на корпоративном уровне между "Газпромом" и "Молдовагазом". Он также призвал пока "убрать в сторону" тему задолженностей, сохранить статус-кво и сосредоточить внимание на поставках природного газа в Приднестровье.

Говоря о переговорах Тирасполя и Москвы о возобновлении поставок газа в Приднестровье, Чебан уточнил, что они прошли без участия "Молдовагаза" и он не знает об их содержании.

"Газпром" приостановил поставки газа в Молдавию с 1 января из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать задолженности. Затем в Приднестровье начались веерные отключения электричества, а через несколько дней более 120 населенных пунктов полностью отключили от газа.

Российское посольство в Молдавии обвинило Украину в отказе транзита газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье.

В Кремле заявили о готовности РФ оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, однако для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.