Премьер Молдавии Речан возмутился решением России поставлять газ только Приднестровью

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Россия пытается подтолкнуть Молдавию к сценарию эскалации решением поставлять газ только для нужд непризнанного Приднестровья, заявил премьер-министр государства Дорин Речан.

"Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ в меньших объемах, достаточных для левого берега (Приднестровья), но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", – цитирует политика ТАСС.

Конечной целью России является дестабилизация в регионе, считает Речан.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, уже через несколько дней 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения.

Посольство России в Молдавии обвинило Украину в отказе в транзите газа через свою территорию, а также в создании энергетического кризиса в Приднестровье. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать Приднестровью помощь в вопросах газа, однако уточнил, что для этого должны быть предприняты действия со стороны Молдавии.