Приднестровье заявило Кишиневу о готовности получать газ через "Молдовагаз"

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Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) договорилась о поставках газа с молдавской компанией Natural Gaz D.C., однако столкнулась с сопротивлением Кишинева. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский во время заседания оперативного штаба, видео опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Красносельского, 28 декабря 2024 года "Молдовагаз" уведомила ПМР о прекращении поставок газа, после чего была найдена компания Natural Gaz, у которой есть международная лицензия на поставку и транспортировку энергоресурса в Молдавию и Приднестровье. Потом началось заключение контрактных отношений, однако появилось сопротивление "Молдовагаза" и молдавских политиков, что именно эта компания не может поставлять газ в ПМР, рассказал он.

Глава Приднестровья уточнил, что местные власти согласились с предложениями молдавских руководителей, чтобы газ в ПМР поставляла "Молдовагаз".

Ранее в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию. На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.