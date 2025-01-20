Санду назвала незаконными поставки газа из России в Приднестровье

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Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье, заявив, что они нарушают международные санкции. Об этом она рассказала в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя.

"Непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение. "Газпром", являющийся мажоритарным акционером компании "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию", – цитирует Санду РИА Новости.

Глава Молдавии добавила, что центральные власти делают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству и нормальным условиям для работы детсадов и школ. В частности, населенные пункты, находящиеся в зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинева, будут подключены к сетям правого берега.

Одновременно с этим Санду признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровье.

Ранее в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" приостановила поставки энергоресурса в Молдавию из-за нарушения контракта со стороны республики и отказа урегулировать долги.

Правительство Молдавии заявило, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые оказались недействительными после международного аудита, и осудило подобную "репрессивную тактику".

Позже в Кремле сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия со стороны Молдавии. В свою очередь, глава ПМР Вадим Красносельский попросил президента Санду не мешать поставкам российского газа.