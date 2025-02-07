Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 15:29

Политика
Главная / Новости /

Посол Мешков: Россия начала применять зеркальные меры после отказа журналистам в визах

Посол РФ во Франции заявил о зеркальных мерах после отказа журналистам в визах

Фото: 123RF/macor

Россия начала применять зеркальные меры в отношении западных журналистов в ответ на отказы в визах российским представителям СМИ. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Он подчеркнул, что Россия долгое время с осторожностью подходила к этому вопросу, поскольку является демократическим государством. Однако западные страны, включая Францию, сами вынудили принять ответные меры, оказывая давление. На данный момент вопрос находится в сфере выдачи или невыдачи виз.

"Будем смотреть, как развиваются события дальше, потому что, как вы знаете, для иностранных журналистов пресс-конференции, которые проводятся руководством страны, они открыты, в отличие от того, что происходит здесь", – отметил Мешков в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что Москва аккредитует журналиста Le Monde Бенжамена Кенеля, если проблема с выдачей виз представителям СМИ из РФ во Франции будет решена.

Она напомнила, что республика два раза не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе. По ее словам, французская сторона проигнорировала предупреждения России о возможных последствиях для Кеннеля и оставила в силе предыдущее решение о невыдаче визы Куделе.

В Кремле, в свою очередь, назвали отказ Франции выдать визы журналистам из России проявлением дискриминации.

Мишустин рассказал, как журналисты обеспечивают безопасность России

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика