Посол Мешков: Россия начала применять зеркальные меры после отказа журналистам в визах

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Россия начала применять зеркальные меры в отношении западных журналистов в ответ на отказы в визах российским представителям СМИ. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Он подчеркнул, что Россия долгое время с осторожностью подходила к этому вопросу, поскольку является демократическим государством. Однако западные страны, включая Францию, сами вынудили принять ответные меры, оказывая давление. На данный момент вопрос находится в сфере выдачи или невыдачи виз.

"Будем смотреть, как развиваются события дальше, потому что, как вы знаете, для иностранных журналистов пресс-конференции, которые проводятся руководством страны, они открыты, в отличие от того, что происходит здесь", – отметил Мешков в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что Москва аккредитует журналиста Le Monde Бенжамена Кенеля, если проблема с выдачей виз представителям СМИ из РФ во Франции будет решена.

Она напомнила, что республика два раза не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе. По ее словам, французская сторона проигнорировала предупреждения России о возможных последствиях для Кеннеля и оставила в силе предыдущее решение о невыдаче визы Куделе.

В Кремле, в свою очередь, назвали отказ Франции выдать визы журналистам из России проявлением дискриминации.