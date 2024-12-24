Захарова: приглашенные на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Журналистам одного из немецких СМИ, которых пригласили на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова, запретили участвовать в этом мероприятии. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что после получения немецкими журналистами приглашения на конференцию с Лавровым они сообщили, что им нужно будет спросить разрешение у Берлина и посоветоваться с редакцией. В результате представители СМИ позвонили и заявили, что они не получили согласие на посещение данного мероприятия.

"Когда мы спросили: "Скажите, а почему?" – ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", – уточнила Захарова.

Пресс-конференция Лаврова с российскими и иностранными журналистами пройдет 26 декабря. Представитель МИД РФ пообещала, что это мероприятие будет горячим, так как в ходе беседы будут намечены контуры итоговых аспектов международной ситуации.

Ранее Захаровой аннулировали визу на Мальту, где проходил СМИД ОБСЕ. Дипломату отказали перед вылетом российской делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств". В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством.

Сама Захарова заявила, что в пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия. Она назвала подобные действия "кознями западной гидры".

