Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу на Мальту, где состоится Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломату отказали перед вылетом российский делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств". В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством.

Ранее сообщалось, что журналисты из пресс-пула главы МИД РФ Сергея Лаврова получили аккредитацию и визы на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. 31-й Совет МИД ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, состоится 5–6 декабря.

Посещение Лавровым Мальты для участия во встрече СМИД ОБСЕ станет его первой поездкой в страну Евросоюза с начала спецоперации на Украине.

По словам Захаровой, страна, принимающая СМИД ОБСЕ, должна будет обеспечить возможность работы всем государствам – членам организации. В посольстве Мальты в РФ, в свою очередь, заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове "включает Россию".