Лавров: Путин в разговоре с Си Цзиньпином привел факты отказа Зеленского от переговоров

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Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани представил последнему факты отказа украинского президента Владимира Зеленского от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью в своем телеграм-канале.

Лавров также заявил, что российская сторона готова к переговорам.

"Это было не раз, и каждый раз, когда эти переговоры завязывались и приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договоренности", – отметил глава МИД РФ.

Кроме того, как он утверждает, Путин в разговоре с председателем КНР оценил усилия КНР, Бразилии и других российских союзников по поиску путей для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Встреча двух лидеров прошла 22 октября на саммите БРИКС в Казани. Путин с председателем КНР обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки.

