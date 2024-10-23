Путин предупредил об угрозе нового кризиса в мире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предупредил об угрозе нового мирового кризиса, причинами которого могут стать "хронический" рост долговой нагрузки в развитых странах, а также односторонние санкции и практика протекционизма. Такое мнение российский лидер высказал, выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

По мнению главы государства, кризисный потенциал в мире растет также из-за растущей геополитической напряженности и недобросовестной конкуренции.

Между тем Путин заявил, что страны БРИКС на деле позитивно влияют на мировую стабильность. Президент подчеркнул, что государства, входящие в объединение, "проявляют ответственность за будущее мира", внося вклад в решение острых региональных проблем. Глава государства отметил, что именно в этом и заключается стратегия курса БРИКС на международной арене, который особенно востребован сегодня, "когда в мире происходят поистине кардинальные изменения".