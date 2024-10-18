Путин заявил, что размещение оружия США в Азии угрожает России и Китаю

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США "создают дополнительные точки напряжения" в мире, размещая свое оружие в Азиатском регионе, где оно угрожает России и Китаю, заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС.

Президент также отметил, что Соединенные Штаты тащат своих союзников по НАТО в дела Азии "на аркане, как маленьких собачек".

Ранее Путин назвал отношения РФ и Китая одним из гарантов стабильности в мире. Президент отметил, что страны осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях. Кроме того, российский лидер обратил внимание на попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию. Однако подобное, по его словам, является выходом за рамки условных целей Альянса. Он также задался вопросом о целях НАТО в регионе.