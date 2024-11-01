Лавров посетит в декабре страну Евросоюза впервые с начала СВО

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Глава МИД России Сергей Лавров посетит в декабре Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Это будет первой поездкой Лаврова в страну Евросоюза с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова газете "Ведомости".

Захарова подчеркнула, что страна, принимающая СМИД ОБСЕ, должна будет обеспечить возможность работы всем государствам – членам организации.

Последний визит Лаврова в страну ЕС произошел в декабре 2021 года, когда он летал на аналогичную встречу СМИД ОБСЕ в Стокгольм.

В посольстве Мальты в РФ, в свою очередь, заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове "включает Россию". Встреча министров состоится с 5 по 6 декабря, приглашения участникам будут направлены в "надлежащее время".

Ранее Лавров заявил, что сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны.

Российский министр также назвал шизофреническим "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского, так как он не приближает мир в Европе, как и другие его идеи.