Лавров назвал слова Трампа об угрозе ударить по Москве тезисом для привлечения избирателей

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Кандидаты на пост президента США отчаянно пытаются найти тезисы, которые могли бы повлиять на ход избирательной компании, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом министр высказался по поводу недавнеего заявления кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа. Политик рассказал, что якобы угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае начала спецоперации.

Эти слова были произнесены в контексте избирательной кампании Трампа, счел глава МИД РФ.

"Я не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию. Но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу", – приводит слова Лаврова "Россия 1".

При этом сам Путин заявлял, что не помнит подобного разговора с Трампом. Он также предложил не относиться серьезно к подобным заявлениям, так как в США сейчас, по его словам, очень острая фаза предвыборной борьбы. Однако российский лидер признал искренними намерения Трампа урегулировать конфликт на Украине.