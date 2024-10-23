23 октября, 05:55Политика
Байден призвал "посадить под замок" Трампа
Фото: 123RF/americanspirit
Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал "посадить под замок" своего предшественника и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.
"Нам нужно посадить его под замок. В политическом отношении посадить его под замок", – приводит ТАСС слова Байдена.
По словам президента Штатов, Трамп считает, что исходя из постановления Верховного суда США об иммунитете у него есть право устранять любого, кто, по его мнению, представляет для него угрозу. Действующий глава Белого дома также в очередной раз заявил, что американская демократия будет под угрозой в случае победы Трампа на предстоящих выборах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократов на них будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис, от республиканцев – бывший президент Дональд Трамп.
За две недели до выборов Харрис и Трамп продолжают набирать практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов, которые считаются ключевыми для победы.
Победа на выборах США кандидата от демократов и Камалы Харрис повлечет за собой серьезное ужесточение цензуры СМИ в Соединенных Штатах, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
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