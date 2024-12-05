Лавров назвал аннулирование мальтийской визы Захаровой надругательством

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Аннулирование визы на Мальту официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой стало надругательством над функциями председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава дипведомства Сергей Лавров в рамках выступления на СМИД ОБСЕ, передает ТАСС.

Он также напомнил про издевательство датского председательства форума ОБСЕ над согласованными правилами процедуры.

4 декабря стало известно, что Захаровой аннулировали визу на Мальту, где проходит СМИД ОБСЕ. Дипломату отказали перед вылетом российской делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств". В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством.

Сама Захарова заявила, что в пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия. Она назвала подобные действия "кознями западной гидры".

