05 декабря, 14:05Политика
Лавров назвал аннулирование мальтийской визы Захаровой надругательством
Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
Аннулирование визы на Мальту официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой стало надругательством над функциями председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава дипведомства Сергей Лавров в рамках выступления на СМИД ОБСЕ, передает ТАСС.
Он также напомнил про издевательство датского председательства форума ОБСЕ над согласованными правилами процедуры.
4 декабря стало известно, что Захаровой аннулировали визу на Мальту, где проходит СМИД ОБСЕ. Дипломату отказали перед вылетом российской делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств". В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством.
Сама Захарова заявила, что в пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия. Она назвала подобные действия "кознями западной гидры".