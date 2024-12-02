Журналисты пула Лаврова получили аккредитацию и визы на СМИД ОБСЕ

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Журналисты из пресс-пула главы МИД РФ Сергея Лаврова получили аккредитацию и визы на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщает ТАСС.

31-й Совет МИД ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, состоится 5–6 декабря.

Посещение Лавровым Мальты для участия во встрече СМИД ОБСЕ станет его первой поездкой в страну Евросоюза с начала спецоперации на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страна, принимающая СМИД ОБСЕ, должна будет обеспечить возможность работы всем государствам – членам организации.

В посольстве Мальты в РФ, в свою очередь, заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове "включает Россию".

Ранее Лавров заявил, что сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны.

