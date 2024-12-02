02 декабря, 17:55Политика
Журналисты пула Лаврова получили аккредитацию и визы на СМИД ОБСЕ
Фото: kremlin.ru
Журналисты из пресс-пула главы МИД РФ Сергея Лаврова получили аккредитацию и визы на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщает ТАСС.
31-й Совет МИД ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, состоится 5–6 декабря.
Посещение Лавровым Мальты для участия во встрече СМИД ОБСЕ станет его первой поездкой в страну Евросоюза с начала спецоперации на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страна, принимающая СМИД ОБСЕ, должна будет обеспечить возможность работы всем государствам – членам организации.
В посольстве Мальты в РФ, в свою очередь, заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове "включает Россию".
Ранее Лавров заявил, что сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны.