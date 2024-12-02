Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 17:55

Политика

Журналисты пула Лаврова получили аккредитацию и визы на СМИД ОБСЕ

Фото: kremlin.ru

Журналисты из пресс-пула главы МИД РФ Сергея Лаврова получили аккредитацию и визы на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщает ТАСС.

31-й Совет МИД ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, состоится 5–6 декабря.

Посещение Лавровым Мальты для участия во встрече СМИД ОБСЕ станет его первой поездкой в страну Евросоюза с начала спецоперации на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страна, принимающая СМИД ОБСЕ, должна будет обеспечить возможность работы всем государствам – членам организации.

В посольстве Мальты в РФ, в свою очередь, заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове "включает Россию".

Ранее Лавров заявил, что сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика