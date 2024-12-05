Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Мальту, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает ТАСС.

Данное мероприятие традиционно проходит в первую неделю декабря. На полях Совета Лавров проведет ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами.

Особое внимание Москва привлечет к проблеме невыдачи виз на мероприятия ОБСЕ представителям РФ.

Между тем ранее официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали визу на Мальту. Дипломату отказали перед вылетом российский делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств".

В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством. Сама Захарова заявила, что в пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия.