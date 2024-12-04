Захарова: в пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия. Так дипломат прокомментировала в своем телеграм-канале аннулирование ее визы на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Захарова назвала подобные действия "кознями западной гидры".

"Раньше говорили о "трех корзинах" ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов – беспринципность. В эти самые "корзины" ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения", – заметила дипломат.

Ранее стало известно, что Захаровой аннулировали визу на Мальту, где должен состояться СМИД ОБСЕ. Дипломату отказали перед вылетом российский делегации из Москвы с формулировкой "в силу независящих от них обстоятельств". В МИД назвали случившееся беспрецедентным случаем, поскольку виза уже была выдана мальтийским председательством.

Посещение главой МИД Сергеем Лавровым Мальты для участия во встрече СМИД ОБСЕ станет его первой поездкой в страну Евросоюза с начала спецоперации на Украине.

По словам Захаровой, страна, принимающая СМИД ОБСЕ, должна будет обеспечить возможность работы всем государствам – членам организации. В посольстве Мальты в РФ, в свою очередь, заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове "включает Россию".