Фото: kremlin.ru

Пост с анонсом интервью главы МИД РФ Сергеем Лавровым американскому журналисту Такеру Карлсону набрал 4 миллиона просмотров в соцсети X.

При этом публикация набрала 70 тысяч отметок "Нравится" и свыше 4 тысяч комментариев. Видео анонса на хостинге YouTube посмотрели свыше 400 тысяч раз.

Карлсон сообщил, что прибыл в Москву для интервью с Лавровым, чтобы рассказать о попытках администрации президента США Джо Байдена постепенно продвинуть Штаты к ядерному конфликту с Россией.

Он также заявил, что Вашингтон фактически находится в состоянии войны с Москвой из-за решения о разрешении Киеву применять дальнобойное западное оружие. При этом американское посольство в Киеве якобы не разрешило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что интервью с Лавровым получилось масштабным, его хронометраж составил примерно 1,5 часа. Оно выйдет уже через несколько дней.

