Захарова назвала интервью Лаврова Карлсону масштабным

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Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону получилось масштабным. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Мне кажется, что Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии и вот еще одно", – сказала дипломат.

По словам Захаровой, сейчас интервью монтируется и переводится. Она отметила, что оно получилось примерно на 1,5 часа. Сейчас есть только примерное понимание, когда оно выйдет, – через пару дней.

Представитель министерства добавила, что беседа получилась интересной, так как она была посвящена самым актуальным вопросам, волнующим многих как в России и США, так и во всем мире.

В ночь на 4 декабря Карлсон сообщил, что приехал в Москву и взял интервью у Лаврова. Он назвал беседу с министром "абсолютно захватывающей".

Журналист объяснил, что его побудили на интервью с Лавровым действия администрации президента США Джо Байдена, которые постепенно приближают Штаты к ядерному конфликту с Россией. Как он утверждает, данный вопрос достиг своего апогея после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Карлсон также рассказал, что он и его команда на протяжении года пыталась добиться интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, но этому препятствует американское правительство. В частности, по его словам, посольство США в Киеве запретило Зеленскому какие-либо контакты с Карлсоном.

