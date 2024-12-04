Захарова показала фото с интервью Лаврова журналисту Карлсону

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале кадр, снятый во время записи интервью между американским журналистом Такером Карлсоном и главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Наберитесь терпения", – попросила Захарова.

О том, что Карлсон приехал в Москву и взял интервью у Лаврова, стало известно в ночь на 4 декабря. Журналист назвал диалог с министром "абсолютно захватывающим". Он также уточнил, что видео выйдет в ближайшее время.

Карлсон также объяснил, что взял интервью у Лаврова на фоне того, как администрация президента США Джо Байдена постепенно движет Штаты к ядерному конфликту с Россией. По его словам, данный вопрос достиг своего апогея после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Журналист также рассказал, что он и его команда на протяжении года пыталась добиться интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако этим попыткам препятствует американское правительство. В частности, по его словам, посольство США в Киеве запретило Зеленскому какие-либо контакты с Карлсоном.

