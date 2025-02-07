Песков: отказ Франции выдать визы журналистам из России является дискриминацией

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Отказ Франции выдать визы журналистам из России – это проявление дискриминации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает RT.

"Можно и нужно", – сказал политик, отвечая на вопрос, можно ли считать дискриминацией российских СМИ отказ в визе.

Москва аккредитует журналиста Le Monde Бенжамена Кенеля, если проблема с выдачей виз представителям СМИ из РФ во Франции будет решена, пояснила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Франция два раза не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе. По ее словам, французская сторона проигнорировала предупреждения России о возможных последствиях для Кеннеля и оставила в силе предыдущее решение о невыдаче визы Куделе.