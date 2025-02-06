Захарова назвала условие аккредитации журналиста Le Monde

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Москва аккредитует журналиста Le Monde Бенжамена Кенеля при условии, что проблема с выдачей виз российским представителям СМИ во Франции будет разрешена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует "Газета.ру".

Таким образом она прокомментировала письмо главного редактора французской газеты, в котором он просил объяснить лишение постоянной аккредитации корреспондента издания в Москве. При этом Захарова подчеркнула, что она дала свой ответ, потому что Россия, в отличие от Франции, "по-настоящему, а не лицемерно" поддерживает свободу слова.

Дипломат напомнила, что страна уже дважды не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе. Российская сторона тогда официально уведомила МИД республики и французского посла в Москве о том, что примет ответные меры.

В свою очередь, аккредитация Кенеля требовала технического продления, уточнила представитель МИД РФ, добавив, что журналист был об этом уведомлен. Он активно занялся поиском решения проблемы и заверил, что поддерживает связь с МИД Франции. Однако Захарова выразила сомнение, что он сообщил руководству о своих действиях.

Кроме того, французская сторона проигнорировала предупреждения Москвы о возможных последствиях для Кенеля и оставила в силе свое предыдущее решение о невыдаче визы Куделе. В связи с чем и последовали анонсированные ответные меры, указала политик.

Захарова предложила главреду Le Monde обратиться к МИД Франции с вопросом, до каких пор "французские власти будут издеваться над журналистами".

Ранее представитель МИД РФ объяснила, почему журналистам одного из немецких СМИ, которых пригласили на виртуальную пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова, запретили участвовать в этом мероприятии.

Дипломат рассказала, что после получения немецкими журналистами приглашения они сообщили, что им нужно будет спросить разрешение у Берлина и посоветоваться с редакцией. В результате представители СМИ позвонили и заявили, что они не получили согласие на посещение данного мероприятия.