РФ вышлет журналистов ARD после закрытия бюро Первого канала

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Россия в ответ на закрытие немецкого бюро Первого канала высылает двух журналистов медиагруппы ARD. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в ведомство уже приглашены завкорпунктом немецкого СМИ для оглашения решения.

"Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были приняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию РФ", – приводит слова Захаровой ТАСС.

При этом Россия готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников медиагруппы после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине. Это будет сделано в соответствии с принципами свободы СМИ и свободы слова, а также после создания правительством ФРГ условий для российских журналистов, добавила дипломат.

Власти Германии ранее приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала. В связи с этим было объявлено, что журналисты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В свою очередь, Захарова анонсировала ответные меры на подобные действия немецких властей.

До этого Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Под американские рестрикции также подпали главный редактор Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.