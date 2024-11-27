Песков заявил, что российских журналистов на Западе лишают возможности работать

Фото: kremlin.ru

Москва видит ярко выраженную, четкую линию в Европе на притеснение российских журналистов всевозможным образом, в том числе невозможность для них продлевать аккредитацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По словам политика, на Западе не дают вещать российским вещателям, не дают работать журналистам.

"Это вот такая свобода слова по-европейски", – подчеркнул Песков.

Тем не менее Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом, добавил он.

Ранее стало известно, что Германия решила закрыть немецкое бюро Первого канала. В связи с этим журналисты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила о высылке двух журналистов медиагруппы ARD. В то же время Россия готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников медиагруппы после возобновления деятельности корпункта в Берлине, подчеркнула она.

Однако позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер сообщил, что немецкие власти не принимали мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут продолжать работу. Он уточнил, что ситуация с бюро может быть связана с законными положениями по нахождению в стране.