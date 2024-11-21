Журналистка Sky News пыталась прорваться на брифинг Лаврова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Журналистка британского телеканала Sky News проникла на брифинг главы МИД РФ Сергея Лаврова, который был собран после двух дней работы министра на саммите G20 в Бразилии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По информации издания, журналистка не была приглашена на мероприятие, однако выгонять ее не стали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, как на Западе относятся к российским журналистам, и предоставила право присутствовавшим на брифинге представителям СМИ проголосовать, оставить журналистку или нет.

Все проголосовали за то, чтобы представительница британского канала осталась на брифинге. После этого она решила задать Лаврову вопрос об ударе ВСУ ракетами ATACMS по цели в Брянской области. Однако незадолго до этого министр уже дал развернутый комментарий по этой теме другим СМИ, в связи с чем решил не повторять свой ответ для Sky News.

Когда же Лавров направился к выходу, журналистка бросилась ему наперерез, однако охрана главы МИД сработала молниеносно и женщину оттеснили.

В Госдепе подтвердили, что действующий американский президент Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Утверждается, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.

По словам Сергея Лаврова, удары ракетами ATACMS по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации конфликта.